В Сочи умерла жительница Челябинской области, приехавшая в санаторий с дочерью-инвалидом

Девочка-инвалид из Нязепетровска осталась одна в Сочи после внезапной смерти матери.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в субботу, 6 марта. Об этом близкая знакомая нязепетровчанки рассказала в социальных сетях.

Сейчас родственники и знакомые скончавшейся пытаются собрать деньги, чтобы привезти ее тело на Южный Урал.

«Ребенок был направлен в санаторий Сочи, мама с ней как сопровождающий, – рассказала подруга женщины. – Вчера, 6 марта, маме стало плохо. В данный момент, тело нужно вывезти из Сочи в Нязепетровск».

Как уточнила жительница Нязепетровска, медиков вызвала дочь женщины. Но усилия врачей оказались безрезультатны.

В настоящий момент шефство над девочкой взяли сотрудники местной службы опеки. На место выехал отец ребенка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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