Челябинский театр кукол меняет площадку

Челябинский кукольный театр переезжает на новую площадку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства культуры Челябинской области, театр кукол имени Валерия Вольховского переезжает на более вместительную площадку. С 13 марта спектакли будут проходить на сцене Дворца культуры Челябинского электровозоремонтного завода (пер. Островского, 8).

Очередной переезд связан с ремонтом, который проводится в здании театра в рамках нацпроекта «Культура» и продлится несколько лет. Техническое оснащение ДК ЧЭРЗ позволяет перенести на его сцену большую часть репертуара и принять зрителей разных возрастных групп – от малышей до взрослого зрителя.

«Зрительный зал в ДК гораздо более вместительный, чем площадка, оборудованная в Выставочном зале Союза художников, где на данный момент работает труппа театра. Теперь даже в условиях ограничения посещаемости зрелищных мероприятий мы сможем принять порядка 100 зрителей, в то время как в выставочном зале было только 50 мест», – пояснил главный режиссер театра кукол Александр Борок.

Спектакли будут проходить каждые пятницу, субботу и воскресенье. Здесь же артисты приступят к репетициям нового спектакля для взрослых «Любовь и голуби», премьера которого также состоится на сцене ДК ЧЭРЗ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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