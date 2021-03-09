Экс-чиновницу минздрава, продавшую списки больных южноуральцев, освободили из-под ареста

Суд смягчил меру пресечения экс-чиновнице министерства здравоохранения Челябинской области Арине Устюговой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска начал рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника управления лекарственного обеспечения регионального министерства здравоохранения Арины Устюговой с изменения меры пресечения для бывшей чиновницы.

Напомним, Устюгову задержали в декабре 2020 года при получении взятки в 512 тысяч рублей от территориального коммерческого менеджера крупной компании. За это она пообещала передать коммерсантам персональные данные и информацию о числе пациентов с заболеванием «спинальная мышечная атрофия», нуждающихся в лекарственном препарате «Нусинерсен» (торговое наименование – «Спинраза»), производимом компанией, от лица которой действовал взяткодатель.

Вину в совершении преступления челябинка признала в полном объеме. В ходе производства по делу на имущество обвиняемой в размере свыше 4,6 млн рублей наложен арест.

Сегодня, 9 марта, Центральный районный суд освободил челябинку из-под домашнего ареста, запретив ей определенные действия. В частности, она не может общаться со свидетелями по уголовному делу, в том числе по телефону.

Челябинск, Виктор Елисеев

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