Две недели дорожники не могут ликвидировать снежную стену на магистрали под Троицком

В одном из районов Южного Урала две недели пытаются ликвидировать трехметровую снежную пробку на дороге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная обстановка в Троицком районе по-прежнему остается сложной. Дорожники до сих пор не могут ликвидировать снежную стену, выросшую во время снегопада 23-24 февраля на дороге Скалистый – Луговой – Искра. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

По этой магистрали проезд до сих пор затруднен, рядом организован временный проезд. Как уточнили в ведомстве, главная сложность в работе дорожников – то, что спрессованный снег на всем протяжении автодороги образовал стену высотой 1,5-3 метров. При этом огромный «сугроб» выдерживает вес бульдозера, так что снимать снег приходится послойно.

Южноуральцы в соцсетях сообщают, что под снегом находятся их автомобили.

Сегодня, 9 марта, работы по расчистке магистрали продолжаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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