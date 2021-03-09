В Челябинской области на начотдела полиции завели уголовное дело

В Челябинской области начальник районного отдела полиции подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении начальника ОМВД России по Каслинскому району, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, высокопоставленный силовик в 2020 году выплачивал премии сотрудникам отдела полиции, часть средств из которых они ему возвращали. Всего полицейские передали начотдела более 100 тысяч рублей, которыми он распорядился по собственному усмотрению.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Устанавливается возможная причастность к совершению преступления должностных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.03.21

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