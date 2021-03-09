В Челябинской области грузовой поезд врезался в КамАЗ, вылетевший на переезд

На переезде в Челябинской области столкнулись грузовой поезд и КамАЗ.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЮУЖД, 9 марта на перегоне Ишалино – Ессаульская Южно-Уральской железной дороги водитель КамАЗа выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом при запрещающем сигнале исправно действующего светофора.
Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.
Пострадавших в результате происшествия нет. Габарит пути не нарушен. На график движения поездов ДТП не повлияло.
Южно-Уральская железная дорога призывает водителей к повышенной бдительности при пересечении железнодорожных путей и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 09.03.21
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