В Челябинской области грузовой поезд врезался в КамАЗ, вылетевший на переезд

На переезде в Челябинской области столкнулись грузовой поезд и КамАЗ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЮУЖД, 9 марта на перегоне Ишалино – Ессаульская Южно-Уральской железной дороги водитель КамАЗа выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом при запрещающем сигнале исправно действующего светофора.

Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Пострадавших в результате происшествия нет. Габарит пути не нарушен. На график движения поездов ДТП не повлияло.

Южно-Уральская железная дорога призывает водителей к повышенной бдительности при пересечении железнодорожных путей и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.03.21

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