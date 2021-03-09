В Магнитогорске такси сбило на обочине восьмилетнюю девочку и ее мать

В Челябинской области таксист спровоцировал ДТП и сбил женщину с ребенком, стоявших на обочине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 9 марта, на пересечении улиц Ручьева и Галиуллина. Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях.

«Таксист не предоставил преимущество при повороте налево во двор. В следствии чего встречный автомобиль БМВ не успел оттормозиться и произошел удар. Автомобиль Гранту развернуло на 180 и задней левой дверью ударило стоявших у обочины мать с дочкой», – рассказал один из свидетелей происшествия.

Как уточнили в ГИБДД, восьмилетняя девочка серьезно пострадала, получив закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы и конечностей. Ребенка госпитализировали в больницу. Мать девочки также пострадала. Ее увезли в стоматологию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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