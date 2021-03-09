Все муниципалитеты Саткинского района решили объединить в один – жители против

Все муниципалитеты Саткинского района решили объединить в один: соответствующие консультации начали чиновники и депутаты. Население против и считает, что к ним не прислушиваются.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас в составе районе 7 муниципалитетов: Саткинское, Бакальское, Бердяушское, Межевое и Сулеинское городские поселения, а также Айлинское и Романовское сельские поселения. Объединить их в один муниципальный округ планируют с целью экономии бюджета за счет сокращения административных и представительных органов.

Что любопытно: чиновники, большинству из которых грозит увольнение, никакого беспокойства по этому поводу не испытывают, а вот населению района идея не понравилась. И у каждого поселения свой повод для беспокойства.

Например, Бакал несколько лет назад получил статус ТОСЭР, и хотя никаких существенных сдвигов, не говоря уже о прорывах, в городке так и не произошло (впрочем, как и в других ТОСЭР Челябинской области), терять этот статус бакальцы не хотят.

В Бердяуше, где основная часть экономики связана с железнодорожной станицей и железной дорогой, не горят желанием делиться местными налоговыми поступлениями с другими – депрессивными территориями района.

В Межевом большую часть населения составляют пенсионеры бюджетники, получающие доплаты как сельские медики и педагоги. Они опасаются, что при образовании одного муниципалитета они эти доплаты потеряют. Аналогичные тревоги высказывают жители Сулеи, Айлино и Романовки.

Обещаниям, что при объединении все будут получать поровну, в муниципалитетах не верят: «У нас уже есть опыт – нашу больницу «забрали» в Сатку, в результате больница развалена: крыша протекает, на крыльце даже поручне нет, к узким специалистам нужно ехать в Сатку (около 30 км – прим. РИА «Новый День»), да еще попробуй попасть… – говорят жители Межевого. – Саткинские итак нас «атакуют»: приезжают, скупают землю, возводят свои хоромы, даже кладбище захватывают, но для благоустройства поселка не делают ничего».

Власти Сатки обещают учесть мнение населения, но люди в искренности чиновников сомневаются: «У нас назначили публичные слушания на 20 марта – пройдут в малом зале ДК. Но там всего 50 мест, а у нас только в Межевом около 3 тысяч человек живет, да еще столько же в окрестных деревнях и поселочках. Получается, что наше мнение будут выражать 0,8% населения, и большинство из них – депутаты и чиновники, которые уже со всем согласились. А мы – против!» – заявляют жители Межевого.

Сатка, Ольга Арсентьева

Сатка. Другие новости 09.03.21

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