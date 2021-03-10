Челябинская область оказалась в числе лидеров по уровню коррупции

Челябинская область вошла в десятку российских регионов с самым высоким уровнем коррупции. Об этом накануне сообщил начальник управления по надзору за исполнением антикоррупционного законодательства Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», абсолютным лидером по итогам 2020 года оказалась Москва. В первую тройку также вошли Татарстан и Ставропольский край. Челябинская область оказалась на 7 месте. В прокуратуре уточнили, что в минувшем году число зарегистрированных коррупционных преступлений в регионе выросло на 8,4%.

«Рост достигнут за счет увеличения числа выявленных фактов получения взятки, дачи взятки, присвоения и растраты, коммерческого подкупа», – цитирует 74.ru начальника отдела по надзору за исполнением антикоррупционного законодательства Елену Габитову.

В ведомстве сообщили, что непосредственно взятки составляют 47% от общего числа коррупционных преступлений: их общая сумма только по выявленным преступлениям в минувшем году составила 22 млн 892 тыс рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

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