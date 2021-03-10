В Челябинске снегопад продлится до выходных

На Челябинск движутся снегопады.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе комитета дорожного хозяйства Челябинска, в городе ожидаются интенсивные осадки.

Подрядным организациям дано задание перейти на усиленный режим работы. Горожан просят воздержаться от дальних поездок, отнестись с пониманием и не создавать помех при уборке улично-дорожной сети Челябинска.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти до выходных.

А вот к концу рабочей недели на смену снегопадам придут морозы. Так, в ночь на пятницу, 12 марта, по области ожидается -22, -27 градусов по Цельсию. В Челябинске – 23-25 градусов мороза.

Челябинск, Виктор Елисеев

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