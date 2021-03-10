На Южном Урале раскручивается маховик инфляции

Инфляция в первые два месяца 2021 года в Челябинской области составила 1,2%.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, анализ индекса потребительских цен региона за январь-февраль 2021 года показал, что цены за первые 2 месяца текущего года выросли на +1,2% по сравнению с декабрем 2020 года. По отношению к февралю 2020 года цены выросли на +5,2%.

Больше всего цены увеличились на продовольственные товары (+1,8%).

Цены на непродовольственные товары увеличились на 1,1%.

Меньше всего увеличились цены на услуги (+0,6%).

При этом, если в январе 2021 года индекс потребительских цен в сравнении с аналогичным месяцем 2020 года вырос на 4,64%, то при сравнении «февраль к февралю» рост составил уже 5,19%.

Цены на продовольственные товары выросли за год на 7,74%, непродовольственные товары подорожали на 4,98%, услуги – на 2,29%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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