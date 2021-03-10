В Челябинской области от ковида скончались еще 8 человек

В Челябинской области за сутки выявлено 145 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 10 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 8 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 53 тысячи 768 зараженных. 2 тысячи 153 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 66).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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