Повышение энергоэффективности принесло уральским металлургам больше четверти миллиарда рублей

ММК заработал на повышении энергоэффективности свыше четверти миллиарда рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2020 году во всех подразделениях Группы компаний ПАО «ММК» продолжилась работа по повышению энергоэффективности. Ее результатом стали существенные достижения в развитии системы энергоменеджмента, а суммарный планируемый экономический эффект составил 267,3 млн рублей в год.

В октябре 2020 года ПАО «ММК» успешно прошло первую наблюдательную экспертизу системы энергетического менеджмента на соответствие требованиям новой версии международного стандарта ISO 50001:2018. Проводившие аудит специалисты международного органа по сертификации TÜV International Certification (Германия) в ходе экспертизы не выявили каких-либо несоответствий и отклонений. Экспертами отмечено, что благодаря особому вниманию высшего руководства ПАО «ММК» к вопросам энергосбережения, а также слаженному и профессиональному коллективу, в компании полностью созданы условия для поддержания и результативного функционирования системы энергетического менеджмента.

Успешное выполнение программы аудита стало возможным благодаря серьезной подготовительной работе, в рамках которой была утверждена новая Энергетическая политика ПАО «ММК», стратегической целью которой является снижение затрат на энергоресурсы в себестоимости продукции комбината. Реализованы новые требования стандарта, в том числе идентифицированы и интегрированы в бизнес-процессы производственных подразделений риски, касающиеся системы энергетического менеджмента. В подразделениях ММК были проведены внутренние аудиты системы энергетического менеджмента в соответствии с программой, утвержденной высшим руководством ПАО «ММК», – в общей сложности 28 аудитов.

В июле 2020 года был опубликован первый в корпоративной практике официальный Отчет об устойчивом развитии ПАО «ММК», составленный по стандартам Глобальной инициативы по отчетности (GRI Standards). В отчет вошли результаты деятельности Компании, в том числе в области повышения энергоэффективности, которая входит в приоритетные задачи ММК. ПАО «ММК» стремится к внедрению инновационных решений, тесному сотрудничеству с научно-исследовательскими центрами и соответствию наилучшим доступным технологиям.

В 2020 году ПАО «ММК» получило международную премию Energy Management Insight Awards в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства в соответствии с международным стандартом ISO 50001. Премия присуждена ПАО «ММК» в рамках глобального международного форума, организованного CEM Energy Management Working Group (EMWG) Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), в котором приняли участие эксперты из 25 стран. Директор по энергетике ЮНИДО Тарек Эмтайр в поздравительном письме в адрес генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева отметил, что опыт ПАО «ММК» может быть интересен другим компаниям. Независимая группа международных экспертов считает, что тематическое исследование ПАО «ММК» показывает, как система энергетического менеджмента может быть успешно интегрирована в существующие бизнес-системы для лучшего управления ресурсами, поддержания достигнутой экономии и постоянного улучшения энергетических показателей.

В числе важных направлений повышения энергоэффективности производственных процессов в Группе ММК – проработка и внедрение соответствующих рационализаторских предложений. В общей сложности в 2020 году посредством специального приложения «Платформа энергоменеджмента» (ПЭМ) была подана 771 энергоэффективная идея, из них реализовано 188 с плановым годовым экономическим эффектом от внедрения 98,5 млн рублей. Кроме того, в прошлом году были реализованы 7 малобюджетных высокоэффективных проектов (baby-capex), планируемый эффект от которых составляет в общей сложности 30,3 млн рублей.

В настоящее время в ПЭМ производится сопровождение идей всех категорий (энергосбережение, экономия материально-технических ресурсов, экология, охрана труда и промбезопасность и прочие). В рамках внедрения бизнес-системы «ЭВОЛЮЦИЯ» разработан интерфейс передачи из «ПЭМ» данных по различным типам предложений при достижении определенных статусов для дальнейшей проработки и анализа информации. В БС «ЭВОЛЮЦИЯ» передаются данные о планируемых затратах, эффекте, описание основных принципов, на которых предполагается реализация предложения.

Также в 2020 году продолжилось выполнение обязательств по договорам на оказание энергосервисных услуг по проекту установки частотных преобразователей на насосы сырой воды химводоочистки Центральной электростанции ПАО «ММК» (эффект за год – 1,4 млн рублей), проекту автоматизированного комплекса управления приводами дымососов системы утилизации конвертерных газов кислородно-конвертерного цеха (эффект – 22 млн рублей) и проекта по замене потолочного освещения паровоздуходувной электростанции (ПВЭС, эффект – 1,8 млн рублей).

В минувшем году по схеме энергосервисного контракта был успешно реализован проект по очистке конденсатора на турбовоздуходувной машине ПВЭС с помощью детерминированного штамма биоорганической композиции, подтвержденный эффект составил 6 млн руб.

Еще одно направление повышения энергоэффективности – реализация мероприятий, предусмотренных ежегодными программами энергосбережения, направленными на снижение расходов всех видов энергетических ресурсов. В 2020 году по результатам реализованных в рамках данной программы мероприятий экономия энергоресурсов в расчете на год по ПАО «ММК» и организациям Группы ПАО «ММК» составила свыше 120 млн рублей. А суммарный экономический эффект от реализации различных направлений повышения энергоэффективности в Группе ПАО «ММК» в 2020 году достиг 267,3 млн рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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