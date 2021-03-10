Лоббист Текслер: эксперты невысоко оценили умение южноуральского губернатора балансировать между Москвой и правоохранительными органами

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер демонстрирует невысокие показатели в обязательном для главы региона навыке балансировать между Москвой и правоохранительными органами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одним из главных достоинств главы региона пиарщики называют его лоббистские способности. И, в первую очередь, умение получать поддержку из Москвы. Однако эксперты именно эти качества оценивают невысоко: в рейтинге балансирования глав регионов между получением преференций и уклонением от репрессий в отношениях с федеральным центром по итогам февраля 2021 года Алексей Текслер оказался в нижней половине списка.

Рейтинг составлен аналитиками фонда «Петербургская политика» оценили устойчивость глав регионов с точки зрения их отношений с федеральной властью и правоохранительными структурами.

«Регионы оказываются вынуждены балансировать между двумя повестками. Логика «стабильности» предполагает предъявлять достигнутые результаты работы как соответствующие ожиданиям общества и даже превосходящие их. В свою очередь, повестка «движения» (отчетов по которой также требует федеральный Центр) требует реализации затратных инициатив, выдвижения крупных проектов – в том числе для поддержания конструктивной коммуникации с высшими федеральными чиновниками как важнейшего элемента лоббирования интересов своих территорий. Однако даже при наличии финансов (собственных или федеральных) действия региональных властей становятся объектом пристального внимания правоохранительных органов и силовых структур, подчас исходящих из презумпции коррупции и наличия нарушений в любых затратных решениях чиновников. Как следствие, многие сложившиеся управленческие практики приобретают незаконный или «серый» статус», – пояснили в фонде.

Алексей Текслер набрал всего 15 баллов и занял 47 строчку из 85. Для сравнения его коллеги Александр Моор (Тюменская область, 21 балл), Наталья Комарова (ХМАО, 50 баллов) и Евгений Куйвашев (Свердловская область, 110 баллов) разместились соответственно на 33, 16 и 6 местах. А максимальный балл в рейтинге набрал глава Татарстана Рустам Минниханов – 198.

Что же касается устойчивости регионов, то Челябинская область находится в группе со средним показателем, но постепенно перемещается к нижней границе: в январе область набрала 6,5 баллов из 10, а в феврале – только 6,4.

Среди негативных событий минувшего месяца эксперты отметили арест замглавы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере; арест начальника оперативно-розыскной части по собственной безопасности ГУ МВД Леонида Галанина, обвиняемого в получении взятки в виде квартиры от черных риелторов и превышении должностных полномочий; увольнение всех хирургов из Верхнеуральской районной больницы из-за конфликта с главврачом; сообщение ОАО «РЖД» о планируемом сокращении 225 рабочих путевых машинных станций Южно-Уральской дирекции по ремонту пути; объявление жителями Копейска голодовки в знак протеста против бездействия администрации при ликвидации последствий крупной коммунальной аварии, в результате которой больше недели подвалы и дворы жилых домов были залиты канализацией, а также введение режима ЧС в Нязепетровске после прорыва теплотрассы на газовой котельной.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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