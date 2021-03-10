В Челябинской области страховщики уводили клиентов с порога конкурента

В южноуральском Троицке сотрудники страховой уводили клиентов буквально от двери конкурента.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, в антимонопольную службу поступило заявление ПАО «АСКО-Страхование» на недобросовестные конкурентные действия СПАО «Ингосстрах».

Страховая компания сообщила, что помещения СПАО «Ингосстрах» и ПАО «АСКО-Страхование» располагаются в Троицке в одном здании. При этом сотрудники «Ингосстраха» разместили на входных группах офиса конкурентов недостоверную информацию.

В заявлении указано, что объявления гласили: «Оформить полис ОСАГО АСКО-Страхование» в праздничные дни можно в соседнем офисе». Кроме того, на крыльце офиса СПАО «Ингосстрах» распространялась информация: «Заключение договоров ОСАГО АСКО-Страхование без очередей, без перерыва, без выходных».

При этом в «АСКО-Страховании» настаивают: никаких договорных отношений со СПАО «Ингосстрах» у компании нет.

Указанное заявление перенаправлено в адрес антимонопольного органа прокуратурой Троицка.

Челябинское УФАС России для изучения указанной ситуации направило запросы дополнительных документов в адрес страховых компаний.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.03.21

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