Челябинская область вошла в число регионов с самой высокой избыточной смертностью

Челябинская область вошла в число регионов с самой высокой избыточной смертностью по итогам 2020 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты фонда «Петербургская политика», анализировавшие ситуацию, отметили, что «публикация данных об избыточной смертности за 2020 год выявила диспропорции с региональной отчетностью о числе инфицированных: в антилидерах оказались в том числе территории, чьи официальные данные о числе инфицированных были куда менее драматичны – особенно в Приволжском, Северо-Кавказском федеральном округах и отчасти в УрФО».

Челябинская область вошла в двадцатку регионов с самыми высокими показателями: смертность, зафиксированная в 2020 году на 20,3% выше уровня 2019 года. Отметим, что средний показатель по Уральскому федеральному округу – плюс 18,4%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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