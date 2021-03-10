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Среда, 10 марта 2021, 14:16 мск

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Высокопоставленный полицейский, крышевавший «черных риелторов», не смог выйти из СИЗО Челябинска

Сотруднику ГУ МВД по Челябинской области не удалось выйти из СИЗО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня по результатам апелляционного рассмотрения оставлена без изменения мера пресечения в виде заключения под стражу, избранная Центральным районным судом Челябинска в отношении сотрудника одного из структурных подразделений ГУ МВД России по Челябинской области, обвиняемого в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Напомним, высокопоставленного полицейского задержали в середине февраля. По версии следствия, в 2005-2012 годах южноуралец, работавший тогда в ОМВД по Копейске, получил в подарок от «черных риелторов» квартиру за отказ в возбуждении уголовного дела по факту мошеннических действий в сфере оборота недвижимости.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Центральный районный суд Челябинска избрал в качестве меры пресечения содержание в СИЗО до 17 апреля. Полицейский попытался оспорить это решение, но апелляционная инстанция оставила прежнее постановление в силе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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