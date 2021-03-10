В Челябинской области служащие танковой дивизии стащили сухие пайки на пять миллионов рублей

в Челябинской области четверо бывших военнослужащих осуждены за растрату войскового имущества.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, Магнитогорский гарнизонный военный суд признал виновными в растрате четверых бывших военнослужащих службы тыла танковой дивизии Минобороны России, расположенной в Чебаркуле.

Суд установил, что с 2017 по 2019 годы тыловики фиктивно списывали сухие пайки, которые потом продавали. Всего сообщники выручили 5 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Центральному военному округу.

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал бывших военных виновными в растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере, и приговорил их к лишению свободы сроком от 3 до 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима и колонии-поселении, а также к судебным штрафам.

Кроме того, суд лишил их всех воинских званий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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