Челябинцам предложили бесплатно привить домашних любимцев от бешенства

В Челябинске стартует месячник по предупреждению случаев бешенства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в областном центре с 11 марта по 4 апреля пройдут мероприятия по предупреждению возникновения случаев бешенства среди людей и животных.

Бешенство – вирусное заболевание, общее для животных и человека, без лечения всегда заканчивающееся смертью. Заражение происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение больным животным, при уходе за больными животными, при снятии шкур с зараженных животных и разделке туш, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.

Горздрав предупреждает об опасности контактов с дикими и бездомными животными. Необходимо разъяснять этот момент детям, ведь именно они чаще всего страдают от укусов, настаивают в мэрии.

«Если укус или контакт с потенциально больным животным произошел, срочно промойте с мылом в течение 15 минут раны и места, куда могла попасть слюна животного, а затем обработайте перекисью водорода или раствором йода. После этого необходимо обратиться в травмпункт, где будет назначен курс антирабического лечения. Чем раньше его начать, тем быстрее произойдет выработка иммунитета, который позволит предотвратить заболевание», – рассказали в пресс-службе городской администрации.

Владельцам домашних животных нужно следить за здоровьем своих питомцев и ежегодно прививать их от бешенства. Это можно сделать бесплатно в ОГБУ «Челябинская ветстанция». Всю интересующую информацию можно уточнить по тел. 214-14-14 или написав на электронную почту vetst74@mail.ru.

При появлении у домашнего животного симптомов бешенства (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги) необходимо немедленно обратиться в ветеринарную станцию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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