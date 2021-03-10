В Челябинской области запретили движение фур по автодороге М-5

Из-за непогоды на М-5 в Челябинской области ввели ограничение движения для большегрузов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», в целях обеспечения безопасности дорожного движения введено временное ограничение для большегрузных транспортных средств с 16:00 часов (время местное) 10 марта на участке км 1548+651 (граница с Республикой Башкортостан) – км 1871+058 (г. Челябинск) автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал» в Челябинской области.

Причины временного ограничения движения – неблагоприятные метеорологические погодные условия (сильный снег, мокрый снег, метели).

Ориентировочное время окончания ограничения движения 12:00 (время местное) 11 марта. Время может быть изменено, если погода не изменится.

О нештатных ситуациях можно сообщить по телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

Челябинск, Виктор Елисеев

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