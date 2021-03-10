На Южном Урале заведующая школьной столовой украла 1,3 миллиона рублей, собранных на питание детей

В суд направили уголовное дело о хищении свыше 1,3 млн рублей, собранных на питание с родителей школьников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Нагайбакского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в присвоении и растрате, совершенных с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Следствием установлено, что в 2017-2020 годах заведующая столовой МОУ «Фершампенуазская средняя школа» похитила более 1,3 млн рублей, собранные с родителей за питание учащихся.

Факт совершения преступления выявлен прокуратурой района в ходе проверки исполнения законодательства при организации питания в образовательной организации, уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

В ходе расследования на имущество обвиняемой и ее родственника наложен арест.

Уголовное дело направлено в Нагайбакский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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