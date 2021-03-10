Челябинец потребовал разделить между ним и экс-супругой кредит на увеличение ее груди

В Челябинске бывший муж потребовал обязать экс-супругу вместе с ним возвращать кредит, потраченный на увеличение ее груди.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обескураживающее предложение южноуралец высказал в ходе бракоразводного процесса, когда решался вопрос о разделе имущества и долгов супружеской пары. Об этом пишет telegram-канал Mash.

«В лучшие времена он так хотел преобразить любимую, что уговорил лечь под нож. Для получения желанных форм даже взял кредит. Деньги пошли на оплату операции, анализов и остальных процедур. Правда, сама барышня без особой страсти шла к хирургу, опасаясь рисков для здоровья», – рассказали авторы канала.

Однако, семейная жизнь не ложилась, и теперь пара разводится. Закономерно встал вопрос о разделе имущества и долговых обязательств. Тут-то челябинец и понял, что кредитные средства, потраченные на «улучшение» форм некогда горячо любимой женщины, придется возвращать ему, а результат их расходования достанется бывшей жене. Ведь заем был оформлен только на него.

Подобное положение вещей южноуральца не слишком устроило, и он потребовал хотя бы разделить кредит пополам. Однако «подругу жизни» такая постановка вопроса не вдохновила. Женщина настаивает, что кредит экс-супруг брал по собственной инициативе, и она его получение не одобряла.

Челябинск, Виктор Елисеев

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