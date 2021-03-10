В администрацию Калининского района пришли силовики

В администрации Калининского района Челябинска прошли обыски.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках следственных действий силовики изымали документы, связанные с проектами благоустройства и содержания территорий.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 10.03.21
Челябинец потребовал разделить между ним и экс-супругой кредит на увеличение ее груди. / «Нужны крохи, вы и в этом малом отказываете…» «ЕР» в Госдуме заблокировала досрочную пенсию для еще одной категории россиян. / «Мы оставляем детей без защиты»: Госдума упростила правила вывоза несовершеннолетних за границу. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube