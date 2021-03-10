В администрацию Калининского района пришли силовики

В администрации Калининского района Челябинска прошли обыски.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках следственных действий силовики изымали документы, связанные с проектами благоустройства и содержания территорий.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 10.03.21

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