На трассе М-5 «Урал» возникли многочасовые заторы

Погода снова создала проблемы на южноуральских дорогах.

Как сообщили РИА «Новый День» в миндортрансе региона, сейчас снег и метели наблюдаются во всех районах Южного Урала. «Автодороги, составляющие опорную сеть, в проезжем состоянии», – уточнили в ведомстве.

Напомнив, в связи с неблагоприятными погодными условиями, с с 16 часов 10 марта и минимум до 12 часов сегодняшнего дня для большегрузов закрыли трассу М-5 «Урал» от границы с Башкирией до Челябинска. Однако ночью все равно возникли проблемы. Наиболее сложная ситуация сложилась на участке Кропачево – Сим.

«Ночью между Симом и Кропачево три километра поехал за 6 часов!» «Сим стоит в сторону Уфы: и легковые, и грузовые. Муж простоял всю ночь». «Мы всю ночь простояли и до сих пор стоим», – сообщают автомобилисты.

Утром ситуация почти не изменилась:

«На Кропачево просто хаос. Стоят все». «Стоим. Прикрыли: на 3 часа сказали. Со стороны Челябинск – Уфа, не доезжая 100 метров до Кропачево». «На Уфу стоят в три ряда в обе стороны». «Перед Кропачево, на Челябинск изредка идут, на Уфу не пускают. Прогнозируют часа 2-3 стоять», – пишут водители в соцсетях и выкладывают фотографии заторов.

Ближе к Уфе и Челябинску таких проблем не наблюдается: «Златоуст – Челябинск. Дорога нормальная, снега нет, низовая поземка в Чебаркуле. Дорога практически пустая. Большегрузы все стоят на стоянках». «Аша – Уфа чисто. Местами гололед. А так норм», – говорят автомобилисты.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 11.03.21

Глава ЦБ допустила продление льготной ипотеки в 24 регионах. / В администрацию Калининского района пришли силовики. / Челябинец потребовал разделить между ним и экс-супругой кредит на увеличение ее груди. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»