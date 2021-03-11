В Челябинске для трамваев введен режим «стихия»

В Челябинске изменили график движения трамваев. Точнее, его отменили.

«В связи с плохими погодными условиями по трамваю введен режим «стихия», – сообщили в группе «Челябинский транспорт» в соцсетях. – Вагоны следуют по полному маршруту без графика с увеличенными интервалами». Челябинцам предлагают отслеживать транспорт через приложения.

«Вот меня удивляет, как раньше-то ездили? А ведь зимы раньше намного хуже были! А сейчас чуть что – все, капец: стихия, не едем», – возмущаются пассажиры.

«Раньше-то шикарно жили: была такая организация – «служба пути» назвалась, – отвечают им сотрудники трамвайных депо. – Сейчас практически нет путейцев – их сократили».

Ситуацией не преминули воспользоваться таксисты: цены утром взлетели в 2 – 3 раза, сейчас стоимость поездки вернулась к обычному уровню.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 11.03.21

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