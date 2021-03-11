Магия. В Челябинской области смогли из 1 килограмма сыра cделать 32

В Магнитогорске производители сыра демонстрируют чудеса изобретательности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, очередные нарушения установила мониторинговая группа ведомства при анализе оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) во ФГИС «Меркурий» 4 марта этого года.

Анализируя эВСД ООО «Сибирский вкус» (Магнитогорск) сотрудники Россельхознадзора сделали удивительные открытия. Так, 2 марта уполномоченное лицо фирмы оформило ветеринарный сопроводительный документ, из которого следует, что из 1 килограмма сыра «Костромской» (Пермь) выработали сразу 32 килограмма сыра «Сибирский вкус».

За неоднократные ранее допущенные нарушения ведомство приостановило регистрацию во ФГИС «Меркурий» уполномоченного лица хозяйствующего субъекта на 1 месяц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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