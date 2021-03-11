В Челябинской области COVID-19 болеют свыше 5 тысяч человек

В Челябинской области за сутки выявлено 142 новых случая коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 8 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 7 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 53 тысячи 910 зараженных. 2 тысячи 161 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 73).

В данный момент ковидом болеют 5 тысяч 104 человека.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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