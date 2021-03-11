В Верхнем Уфалее возбудили еще одно уголовное дело по афере при строительстве очистных

В Верхнем Уфалее возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств при выполнении муниципального контракта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Верхнего Уфалея по информации контрольно-счетной палаты региона провело проверку исполнения законодательства о закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Установлено, что управлением имущественных отношений Верхнеуфалейского городского округа заключен муниципальный контракт с ЗАО «СПИНОКС» на строительство объекта «4-ая очередь городских очистных сооружений канализации в г. В. Уфалее Челябинской области».

По результатам выполнения работ в 2017-2018 годах подрядчик предоставил акты формы КС-2, содержащие сведения о наличии материалов и выполненных работ, которые фактически на объекте отсутствовали.

В результате фирма обманным путем получила из бюджета Верхнего Уфалея свыше 1,3 млн рублей в счет оплаты по муниципальному контракту.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц ЗАО «СПИНОКС», по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой района на контроль.

Напомним, ранее по факту оплаты невыполненных работ при строительстве очистных уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено в отношении неустановленного должностного лица из числа руководства управления имущественных отношений Верхнего Уфалея.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.03.21

В Челябинской области COVID-19 болеют свыше 5 тысяч человек. / Магия: в Челябинской области смогли из 1 килограмма сыра cделать 32. / В Челябинске для трамваев введен режим «стихия». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»