В Верхнем Уфалее возбудили еще одно уголовное дело по афере при строительстве очистных

В Верхнем Уфалее возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств при выполнении муниципального контракта.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Верхнего Уфалея по информации контрольно-счетной палаты региона провело проверку исполнения законодательства о закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Установлено, что управлением имущественных отношений Верхнеуфалейского городского округа заключен муниципальный контракт с ЗАО «СПИНОКС» на строительство объекта «4-ая очередь городских очистных сооружений канализации в г. В. Уфалее Челябинской области».
По результатам выполнения работ в 2017-2018 годах подрядчик предоставил акты формы КС-2, содержащие сведения о наличии материалов и выполненных работ, которые фактически на объекте отсутствовали.
В результате фирма обманным путем получила из бюджета Верхнего Уфалея свыше 1,3 млн рублей в счет оплаты по муниципальному контракту.
Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц ЗАО «СПИНОКС», по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой района на контроль.
Напомним, ранее по факту оплаты невыполненных работ при строительстве очистных уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено в отношении неустановленного должностного лица из числа руководства управления имущественных отношений Верхнего Уфалея.
Челябинск, Виктор Елисеев
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