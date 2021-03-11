На трассе М-5 «Урал» продлили ограничения для большегрузов

В Челябинской области продлили ограничения для тяжеловесного транспорта на трассе М-5 «Урал».

Как сообщили РИА «Новый День» в миндортрансе региона, в целях обеспечения безопасности дорожного движения движение большегрузных машин на участке км 1548+651 (граница с Республикой Башкортостан) – км 1871+058 (Челябинск) закрыто до 18 часов 11 марта.

Ограничения касаются грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн.

«Причины временного ограничения движения – неблагоприятные метеорологические погодные условия (сильный ветер, метели), – пояснили в ведомстве. – Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.

О нештатных ситуациях можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63».

Челябинск, Лиана Макоба

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