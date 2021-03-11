Жительница Карталов отдала 108 тысяч рублей псевдо-полицейским и мнимым налоговикам

Жительница Карталов перечислила больше 100 тысяч рублей неизвестным, представившимся сотрудниками правоохранительных органов и налоговой службы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, несмотря на многочисленные предупреждения полицейских, южноуральцы верят незнакомцам, которые звонят по телефону и обращаются к ним по имени и отчеству, вызывая тем самым доверие.

Так, в дежурную часть межмуниципального отдела полиции «Карталинский» обратилась 57-летняя местная жительница и рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. В ходе беседы звонивший сообщил, что она проходит в качестве потерпевшей по уголовному делу, возбужденному в отношении недобросовестных поставщиков биологически-активных добавок и ей положена компенсация, но для получения денег необходимо заплатить комиссию за перевод в размере 18 тысяч рублей.

После того, как женщина доверилась неизвестному и совершила денежный перевод, ей позвонили. На этот раз неизвестный представился сотрудником налоговой службы и сообщил, что денежный перевод заблокирован, для его подтверждения необходимо заплатить НДС в размере 20% от суммы компенсации. Женщина вновь совершила платеж. После этого злоумышленники перестали выходить на связь. Общая сумма ущерба составила 108 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до 10 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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