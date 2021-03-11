Жители одного из сел на юге Челябинской области рискуют утонуть в снегу

Жители одного из сел на юге Челябинской области рискуют утонуть в снегу: сугробы на улицах достигают в высоту 1,5 – 2 метра и уже скрыли заборы, отделяющие частные дворы от дороги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обитатели села Крупское Нагайбакского района обратились за помощью к губернатору: «Мы жители села Крупское. Нас, жителей крайних домов, когда-нибудь откапают? Или мы будем ждать, когда нас начнёт топить?» – написали они в группе «Алексей Текслер, помоги!» в соцсетях.

Напомним, Крупское возникло в 1963 году как посёлок 5-го отделения совхоза «Гумбейский». Сейчас село входит в состав Переселенческого сельского поселения, в нем живут около 200 человек.

Нагайбак, Павел Зварзин

Нагайбак. Другие новости 11.03.21

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