В Челябинске возбудили уголовное дело о взятке в региональном минтарифов

Сотрудницу челябинского министерства тарифов подозревают в получении взятки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», СКР возбудил уголовное дело в отношении бывшей чиновницы министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, подозреваемой в получении взятки.

По версии следствия, осенью 2019 года челябинка, занимавшая тогда пост начальника отдела регулирования тарифов на объектах естественных монополий, получила 50 тысяч рублей от представителей энергетической компании за подготовку тарифного дела и установление тарифа на 2020 год.

Факт взятки установлен УФСБ России по Челябинской области. В настоящее время челябинка уже не работает в министерстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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