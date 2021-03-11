Челябинка умерла в час пик в троллейбусе

Пожилая челябинка скончалась в троллейбусе.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня, 11 марта, в час пик в Ленинском районе областного центра.
На остановке «Смолинский» в троллейбусе №10 скончалась пожилая горожанка. Прибывшая по вызову бригада скорой медицинской помощи могла лишь констатировать смерть женщины.
Как сообщают челябинцы, троллейбус с мертвой женщиной около двух часов простоял на остановке в ожидании машины, транспортировавшей тело в морг.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 11.03.21
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