Челябинка умерла в час пик в троллейбусе

Пожилая челябинка скончалась в троллейбусе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня, 11 марта, в час пик в Ленинском районе областного центра.

На остановке «Смолинский» в троллейбусе №10 скончалась пожилая горожанка. Прибывшая по вызову бригада скорой медицинской помощи могла лишь констатировать смерть женщины.

Как сообщают челябинцы, троллейбус с мертвой женщиной около двух часов простоял на остановке в ожидании машины, транспортировавшей тело в морг.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.03.21

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