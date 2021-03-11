Власти Челябинска объявили о старте весенних субботников

В Челябинске рассказали, когда начнутся весенние субботники.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 22 марта в городе стартуют мероприятия по санитарной очистке города. Об этом сегодня, 11 марта, сообщил на заседании оргкомитета заместитель главы города Александр Астахов.

Дата начала субботников предварительная и будет зависеть от погоды, однако все службы должны быть готовы сразу начать весеннюю уборку, подчеркнул вице-мэр.

Напомним, до конца рабочей недели синоптики прогнозируют в Челябинске снегопады. По данным мэрии, за минувшие сутки в областном центре выпало 11 миллиметров снега, что составляет 61% месячной нормы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.03.21

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