В Челябинской области задержан высокопоставленный полицейский

В Челябинской области задержан начальник районного отдела полиции, подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», уголовное дело было возбуждено в отношении начальника ОМВД России по Каслинскому району, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, высокопоставленный полицейский в 2020 году выплачивал сотрудникам отдела премии, часть средств из которых подчиненные сотрудники ему возвращали. Всего ему передали более 100 тысяч рублей, которыми он распорядился по собственному усмотрению.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

По информации следственного управления СКР по Челябинской области, полицейский начальник задержан в порядке статьи 91 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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