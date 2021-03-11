Два уголовных дела и одна отставка. В Челябинской области подводят итоги февральских буранов

Коммунальный коллапс в двух районах Южного Урала обернулся уголовными делами и отставкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», масштабные коммунальные ЧП, произошедшие во время разгула непогоды в конце февраля в Нязепетровском и Агаповском районах, стали причиной уголовных дел. Об этом сообщают сразу несколько источников в силовых структурах.

Напомним, в Нязепетровске после аварии на теплотрассе 24 февраля в течение недели отсутствовало теплоснабжение в микрорайоне Железнодорожный. Из-за остановки котельной без тепла оказались 65 многоквартирных домов и ряд социальных объектов. При этом в некоторых зданиях перемерзла система отопления. В итоге власти ввели в районе режим ЧС.

Теперь местный отдел СКР возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи считают, что теплоснабжающая организация вовремя не обследовала тепловые сети, а также своевременно не отреагировала на остановку котельной.

В Агаповском районе в конце февраля вследствие низких температур также произошло перемерзание теплосетей. Из-за этого не подключенными к центральному отоплению оказались 15 многоквартирных домов в поселках Субутак и Первомайский. Здесь уголовное дело возбуждено по факту халатности.

Кроме того, в Агаповском районе отправлен в отставку директор МП «ЖКХ Агаповское». Произошло это после визита в район и.о. министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлия Элбакидзе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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