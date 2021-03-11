Златоусту, Сатке и южным районам Челябинской области грозит наводнение

На Южном Урале готовятся к паводковому сезону.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по предварительному прогнозу весеннее половодье ожидается в Челябинской области на уровне среднемноголетних значений. Об этом рассказал заместитель главы Южного Урала Сергей Сушков.

Осложняют ситуацию серьезные снегопады, прошедшие в конце февраля и середине марта. «При наступлении весны и выпадении значительных осадков, возможны подтопления отдельных территорий (придомовых и приусадебных участков) в ряде населенных пунктов региона. Чаще всего это происходит при движении талых вод поверх льда на малых реках юга области. Также есть риски при прохождении паводковых вод через каскады водохранилищ в Златоусте и Саткинском районе», – отметил Сергей Сушков.

Для предотвращения подтопления в регионе проводятся комплексные проверки территорий. Также пройдут взрывные работы для ослабления льда на реках Сим, Берсуат и Нижний Тогузак. В Троицке на городском водохранилище пройдет распиловка льда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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