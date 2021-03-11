СК не увидел нарушения закона в действиях силовиков, избивших челябинцев

Следственный комитет не увидел ничего противоправного в действия полицейского, отшвырнувшего 65-летнюю пенсионерку.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел 23 января текущего года на улице Энгельса. Пенсионерка Елена Арефьева возвращалась с прогулки и оказалась в толпе участников акции протеста, которых пойти по улице Энгельса вынудили силовики, перекрывшие все проходы на проспект Ленина.

В какой момент группа силовиков с противоположной стороны улицы Энгельса кинулась на перерез автомобилям через всю проезжую часть, вломилась в толпу и побежала к голове колонны, буквально расшвыривая всех, кто попался им на пути.

Это попало на видео

На видео четко видно, как один из силовиков сначала отбросил молодого человека так, что тот улетел через половину тротуара лицом вниз и ударился бы головой о ступени, если бы перед ними не стояли люди (встать на ноги парень так и не смог, потому что вслед за ним, размахивая дубинкой бросился другой силовик, схватил его за одежду и выволок из кадра). Между тем, первый «космонавт» оттолкнул девушку (ее поймал стоявший рядом мужчина) и пихнул пожилую женщину, которая тоже отлетела на несколько метров.

При этом у сотрудника правоохранительных органов не было никакой надобности толкать пенсионерку: он гнался не за опасным преступником, а за мирно идущими людьми, которые от него даже не убегали. Корме того, полицейский полнее мог сделать полшага влево и просто обойти маленькую женщину, но складывается ощущение, что он целенаправленно врезается в толпу и бьет пенсионерку локтем в спину. Медики диагностировали у челябинки перелом руки, она обратилась в полицию.

«Следователи СК опросили Арефьеву и очевидцев происшествия. Правда, теперь не очень понятно, в рамках каких проверочных мероприятий это было сделано, – пишет telegram-канал «Апология протеста». – Сегодня пострадавшая получила официальный ответ из Следственного комитета. В нем сказано, что в ее заявлении якобы не содержится сведений о противоправных действиях силовиков, а лишь ставится вопрос «о привлечении неизвестного лица к ответственности, которое целенаправленных действий по применению насилия не предпринимало».

В связи с этим, по мнению СК, оснований для проведения доследственной проверки не имеется.

Такое же – слово в слово – письмо получил и 21-летний Алексей Скорик, которого сначала толкнули на землю, а потом ударили дубинкой за несколько секунд до инцидента с пенсионеркой.

Автор обоих «писем счастья» – замглавы СО по Центральному району Челябинска регионального СУ СКР Игорь Шамурин.

Бездействие СК будет обжаловано в судебном порядке, заявил адвокат Андрей Лепехин, представляющий интересы обоих пострадавших».

Отметим, что инцидент со Скориком тоже попал на видео: парень идет по тротуару и снимает на телефон происходящее на дороге. К нему бросается «космонавт» – то самый, что через несколько секунд ударит в спину пенсионерку. Парень отскакивает, но сотрудник полиции его догонят и сбивает с ног. Молодой человек отлетает в сторону, пытается встать на ноги, но к нему подбегает другой полицейский, валит парня с ног и бьет дубиной.

Telegram: Случайностью это не назовешь

Как выяснилось, в ходе этих «нецеленаправленных» и «ненасильственных», с точки зрения СК, действий студент получил закрытый перелом правого надколенника.

И сотрудники полиции должны, как минимум, ответить за причинение вреда здоровью челябинцев.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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