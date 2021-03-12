КСП раскритиковала работу Регионального оператора капитального ремонта в МКД

Контрольно-счетная палата Челябинской области представила губернатору информацию по результатам проверки Регионального оператора капитального ремонта в МКД.

Как сообщили РИА «Новый День» в КСП, нецелевого использования бюджетных средств не установлено, однако выявлены неэффективные расходы и признаки некачественного управления деятельностью Фонда:

показатели производственного плана Фонда, утвержденные учредителем (Минстрой Челябинской области) регулярно не выполняются;

Фонд не проводит работу по привлечению новых подрядных организаций, что негативно влияет на выполнение плановых показателей по капитальному ремонту и его качество;

используются одни и те же отчетные показатели при выплате разных премий сотрудникам Фонда;

существующие нормы Положения о расходовании внебюджетных средств не согласованы с учредителем и создают неограниченно широкие полномочия руководства Фонда по распоряжению данными средствами;

дебиторская задолженность собственников по взносам на капремонт перед Фондом неуклонно увеличивается, в том числе в сравнении с другими регионами УрФО;

имеет место негативная динамика как по количеству исковых заявлений, так и по объему взысканных средств;

внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности учредителем и самим Фондом не осуществлялся.

«По результатам контрольного мероприятия руководством Фонда разногласий не представлено. Генеральному директору Фонда направлено представление для устранения выявленных нарушений, – сообщили в ведомстве. – Кроме того, отчет аудитора направлен в Законодательное Собрание и прокуратуру Челябинской области».

Губернатор Алексей Текслер поручил своему первому заместителю Виктору Мамину рассмотреть вопрос эффективности управления Регоператора, а также представить предложения по изменению устава и полномочий органов управления Фонда.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 12.03.21

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