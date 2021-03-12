Чиновники будут отвечать в суде за небезопасную дорогу к школе

Чиновники Еманжелинска будут отвечать в суде за небезопасную дорогу к школе.

Прокуратура Челябинской области отреагировала на обращение экспертов регионального отделения ОНФ, которые передали надзорному ведомству перечень нарушений, выявленных в рамках проведения всероссийской акции «Дорога в школу». На восьми участках проблемы уже устранены либо исправляются. А одна из районных администраций будет отвечать за многолетнее бездействие в суде.

Как сообщили РИА «Новый День» в ОНФ Челябинской области, один из ключевых пунктов в реестре небезопасных школьных маршрутов в Челябинской области – поселок Таянды Еманжелинского района, жители которого несколько лет не могут добиться понимания от местных властей.

Люди просят решить проблему с отсутствием освещения и разбитой дорогой, которая весной и осенью превращается в грязевое месиво. По такому пути дети вынуждены идти около километра к автобусной остановке. По словам жителей поселка, они неоднократно просили местные власти перенести автобусную платформу ближе к жилым домам, однако реакции так и не дождались.

«Проверка прокуратуры подтвердила нарушения требований к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения: ненормативное состояние дорожного полотна, недостаточность освещения и обустройства дорожными знаками. Итогом прокурорской проверки стало заявление в суд о понуждении администрации Еманжелинского района устранить эти нарушения», – рассказали в ОНФ.

Еще один опасный школьный маршрут проходит через перекресток улиц 250 лет Челябинску и Академика Макеева. Здесь необходимо установить светофор со специальными датчиками, включающими мигающий режим при подходе человека к пешеходному переходу, сделать островок безопасности, искусственные неровности, освещение, а также убрать снежные валы на подходах к проезжей части, которые мешают обзору водителей.

«Широкая проезжая часть и большой автомобильный поток создают опасность для школьников, переходящих дорогу, – отмечают в ОНФ. – И прецеденты уже были: родители регулярно жалуются на то, что водители не снижают скорость при проезде участка возле школы и не пропускают детей».

Обращение с просьбой принять меры и обеспечить безопасность на этом участке направлено главе Челябинска.

Челябинск, Павел Зварзин

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