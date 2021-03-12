На Южном Урале рабочие вывезли с предприятия семь тонн огурцов и помидоров

В Усть-Катаве возбудили уголовное дело по факту кражи более 7 тонн готовой продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть полиции по Усть-Катавскому городскому округу поступило сообщение о том, что похищена продукция коммерческой организации – огурцы и помидоры – на общую сумму более 421 тысячи рублей.

В ходе мероприятий полицейские установили, что в течение нескольких дней работники предприятия, 1974 и 1975 годов рождения, организовали вывоз продукции в количестве более 7 тонн, которая в последующем была реализована на территории Усть-Катава, а также в других районах Челябинской области.

Следствием ОМВД по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы сроком до шести лет.

В отношении мужчин избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.03.21

Ученые разработали новый вид голографической пленки для повышения эффективности солнечных батарей. / Чиновники будут отвечать в суде за небезопасную дорогу к школе. / КСП раскритиковала работу Регионального оператора капитального ремонта в МКД. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»