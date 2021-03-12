Число инфицированных коронавирусом в Челябинской области превысило 54 тысячи

В Челябинской области за сутки выявлен 141 новый случай коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти 11 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 9 человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 54 тысячи 51 зараженный. 2 тысячи 172 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 82).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 12.03.21
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