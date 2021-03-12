Контракты властей Верхнего Уфалея продолжают обрастать уголовными делами

В Верхнем Уфалее возбуждены уголовные дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий при содержании гидротехнических сооружений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Верхнего Уфалея по информации контрольно-счетной палаты региона провело проверку исполнения законодательства о закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В 2018 году МКУ «Спецсервис» заключило муниципальные контракты с ООО «Фирма «УралПартнер» на оказание услуг по эксплуатации и содержанию гидротехнических сооружений.

«Установлено, что подрядной организацией проведение круглосуточного наблюдения не осуществлялось, сооружения находились в неудовлетворительном состоянии, что свидетельствовало о ненадлежащем исполнении условий контракта. Также работники обслуживающей организации не имели соответствующей аттестации, – рассказали в областной прокуратуре. – Вместе с тем, ООО «Фирма «УралПартнер» систематически предоставляло заказчику МКУ «Спецслужба» акты выполненных работ, согласно которым подрядчиком осуществлялся постоянный контроль за состоянием гидротехнических сооружений, производились работы по устранению повреждений, каких-либо дефектов в состоянии гидротехнических сооружений не выявлялось».

МКУ «Спецслужба», не имея в штате аккредитованных специалистов, экспертизы условий исполнения контрактов проводило формально, без привлечения специализированной организации, в 2019-2020 годах неоднократно производило принятие и оплату фактически не выполненных работ на Суховязском гидротехническом сооружении, которое фактически не функционирует, причинив ущерб в виде избыточных расходов бюджетных средств на общую сумму 836,5 тыс. Рублей, отметили в надзорном ведомстве.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения в СУ СК возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий лицами из числа руководства МКУ «Спецслужба», в ОМВД городского округа возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищения бюджетных средств неустановленными лицами ООО «Фирма «УралПартнер».

Напомним, ранее стало известно о возбуждении еще двух «зеркальных» уголовных дел – об оплате невыполненных работ при строительстве четвертой очереди очистных сооружений Верхнего Уфалея. Сумма ущерба оценивается в 1,3 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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