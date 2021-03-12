Маршрутчики Миасса начали повышать цены вслед за челябинцами

В Миассе частные перевозчики заявили о повышении цен за проезд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявления об увеличении стоимости проезда появились в маршрутных такси Миасса, следующих по маршрутам №3, №296 и №391.

Все три маршрута обслуживает компания «Трек-Автолайн». Как уточнил представитель перевозчика, причиной повышения стал рост цен на горюче-смазочные материалы. В связи с этим с 20 марта стоимость проезда повышается до 25 рублей по маршруту «Вокзал – Машгородок», до поселков Тургояк и Северные Печи доехать можно будет за 30 рублей.

При этом в компании не исключили еще одного повышения – уже летом нынешнего года.

Напомним, ранее стало известно о повышении цен в маршрутках Златоуста (с 22 до 25 рублей) и Челябинска (с 25 до 28 рублей).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.03.21

Контракты властей Верхнего Уфалея продолжают обрастать уголовными делами. / Все самое дорогое: прокуратуру просят проверить щедрость южноуральского минздрава. / Число инфицированных коронавирусом в Челябинской области превысило 54 тысячи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»