В Челябинске на одной из остановок общественного транспорта за сутки произошло 3 аварии

В Челябинске на одной из остановок общественного транспорта за сутки произошло 3 ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на остановке «улица Обухова» в Металлургическом районе грузовичок одного из известных южноуральских производителей продуктов питания влетел в киоск другого известного производителя. У киоска разбито стекло и поврежден козырек.

По словам местных жителей, это уже третье происшествие в данном месте за сутки: вчера в ДТП попал автобус №16, а сегодня утром автобус №15 «поцеловался» с грузовой «Газелью». По мнению водителей причина в дороге: она на этом учатке идет под уклон и раскатана так, что превратилась в настоящий каток.

Челябинск, Павел Зварзин

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