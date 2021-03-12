Нацпарк «Таганай» поднял плату за вход. Южноуральцы остались без льгот

Для жителей Челябинской области вход в «Таганай» подорожал в три раза.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», с 15 марта плата за одно посещение особо охраняемой территории составит 150 рублей.

Платить за поход придется туристам из городов Челябинской области и других регионов. При этом ранее южноуральцам вход в нацпарк обходился в 50 рублей, жителям других регионов – 100 рублей.

От платы по-прежнему будут освобождены жители Златоуста и поселка Магнитка Кусинского района. При этом бесплатный вход в национальный парк не значит, что при его посещении не нужно оформить разрешение, отметила исполняющая обязанности директора национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова. Потому жителям Златоуста и Магнитки тоже будет необходима регистрация. Чтобы подтвердить право на получение льготы, потребуется предъявить паспорт с местной пропиской (или его копию) или водительское удостоверение.

Оформить разрешение златоустовцы по-прежнему смогут в визит-центре Центральной усадьбы «Таганая», а также в визит-центре на Семибратке. Жителям Магнитки выпишут абонементы на один квартал – для этого потребуется подать заявление. Причем оформление абонементов организуют прямо в поселке. О дате, времени и месте работы мобильного пункта сотрудники национального парка сообщат дополнительно.

Льготы при оформлении разрешения на посещение «Таганая» предоставляются также инвалидам и ветеранам войны, дошкольникам и школьникам, пенсионерам, а также еще нескольким категориям граждан. Полный список есть на сайте национального парка здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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