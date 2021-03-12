В Челябинской области перед судом предстанет хозяйка собаки, откусившей ребенку губу

В Сатке будут судить хозяйку собаки, напавшей на шестилетнего ребенка.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Сатки утвердило обвинительное заключение в отношении 33-летней местной жительницы, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Следствием установлено, что 12 января нынешнего года женщина не обеспечила контроль за выгуливаемой собакой, и животное набросилось на 6-летнего ребенка, гулявшего во дворе многоквартирного дома. Собака укусила ребенка за переносицу и откусила часть нижней губы. Ребенок перенес тяжелую операцию. «В результате травмирования произошло неизгладимое повреждение лица, вызвавшее его обезображивание», – сообщили в надзорном ведомстве.
Обвиняемая вину признала в полном объеме.
Уголовное дело направлено в Саткинский городской суд для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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