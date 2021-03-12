В центре Челябинска закроют движение на время масленичных гуляний

В субботу движение в центре Челябинска закроют на несколько часов.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, в субботу, 13 марта, в связи с проведением на территории города праздничных мероприятий и народных гуляний, посвященных празднованию «Широкой Масленицы», в период времени с 12 до 16 часов будет введено ограничение движения транспорта (кроме общественного).

Ограничение движения вводится на улице Энгельса от проспекта Ленина до улицы Труда, улице Энтузиастов от проспекта Ленина до улицы Коммуны, улице Коммуны от улицы Энгельса до улицы Энтузиастов.

Жителей и гостей города просят отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и заранее планировать маршрут движения и места парковки транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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