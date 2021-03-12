В Челябинске спеленали «прокурора», устроившего дебош в гостинице

Неадекват в форме военного прокурора устроил скандал в челябинской гостинице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудникам одной из гостиниц Челябинска пришлось вызвать группу быстрого реагирования ЧОП, чтобы утихомирить дебошира.

По словам челябинцев, мужчина в форме военного прокурора оскорблял персонал, отказывался покинуть отель, угрожал сотрудникам и порывался подраться с администратором. Впрочем, к моменту приезда ЧОПовцев неадекватный посетитель уже спал на лестнице.

Проблемным гостем оказался 32-летний житель Троицка. Причем он уже успел стяжать сомнительную славу. Так, в 2014 году в День независимости США (4 июля) он пытался прорваться в отдел полиции Троицка, вооружившись мачете. В том же году он рассказал в соцсетях, что, якобы, отправил в Донбасс три пары берцев с бритвами внутри, чтобы «обезвредить» «сепаратистов».

Что касается формы военного прокурора, в которой он на сей раз явился в челябинскую гостиницу, троичанин купил ее в магазине. В настоящее время он дожидается экспертизы в психиатрической лечебнице.

Челябинск, Виктор Елисеев

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