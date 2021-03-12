В Челябинске изменят схему движения транспорта из-за ремонта Ленинградского моста

Власти Челябинска рассказали, как изменятся маршруты общественного транспорта из-за ремонта Ленинградского моста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с закрытием Ленинградского моста на реконструкцию с мая 2021 года будет изменена схема движения городского общественного транспорта.

Так, изменят схему движения трамвайные маршруты №6, №15, №18 и автобусы №34, №45, №25-с, №11, №12, №39, №46, №54, №86, №91.

Трамвай №6 будет следовать по маршруту «ЧГРЭС – ЧТЗ». В прямом направлении: Российская, проспект Победы, Горького, проспект Ленина. В обратном направлении: проспект Ленина, Горького, проспект Победы, Российская.

Трамвай №15 «Чичерина – ЧТЗ» в прямом направлении будет направляться через проспект Победы, улицы Кирова, Труда, Цвиллинга, Маркса, Российская, Труда, Первой Пятилетки, Горького, проспект Ленина. В обратном направлении: проспект Ленина, улицы Горького, Первой Пятилетки, Труда, Российская, Маркса, Цвиллинга, Труда, Кирова, проспект Победы.

Трамвай №18 будет следовать по маршруту «ЧЭМК – Чистопольская». В прямом направлении: Горького, проспект Ленина, Рождественского, Копейское шоссе, Гагарина, Дзержинского, Машиностроителей, Новороссийская. В обратном направлении: Новороссийская, Машиностроителей, Дзержинского, Гагарина, Копейское шоссе, Рождественского, проспект Ленина, Горького.

Автобус №34 «Мехколонна – Автобусный парк» также изменит схему движения. В прямом направлении: Конструктора Духова, Сергея Герасимова, Зальцмана, Эльтонская 1-я, Самохина, Линейная, проспект Ленина, Танкистов, Первой Пятилетки, Марченко, Салютная, Комарова, Октябрьская, Бажова, Героев Танкограда, проспект Победы, Российская, Братьев Кашириных, Кирова, проспект Победы, Свердловский проспект, Комсомольский проспект, Молодогвардейцев, Краснопольский проспект, Бейвеля, Профессора Благих, Молодогвардейцев. В обратном направлении: Молодогвардейцев, Краснопольский проспект, Бейвеля, Профессора Благих, Молодогвардейцев, Комсомольский проспект, Свердловский проспект, проспект Победы, Кирова, Братьев Кашириных, Российская, проспект Победы, Героев Танкограда, Бажова, Октябрьская, Комарова, Салютная, Марченко, Первой Пятилетки, Танкистов, проспект Ленина, Линейная, Самохина, Эльтонская 1-я, Зальцмана, Сергея Герасимова, Конструктора Духова.

Автобус №45 «Автобусный парк – Аэропорт». В прямом направлении: Молодогвардейцев, Комсомольский проспект, Свердловский проспект, проспект Победы, Кирова, Братьев Кашириных, Российская, проспект Победы, Бродокалмакский тракт, автодорога на аэропорт. В обратном направлении: автодорога на аэропорт, Бродокалмакский тракт, проспект Победы, Российская, Братьев Кашириных, Кирова, проспект Победы, Свердловский проспект, Комсомольский проспект, Молодогвардейцев.

Автобус №25-с «ДК Строителей – Сад «Ферросад». В прямом направлении: Черкасская, Свердловский тракт, Первомайская, Бродокамская, Матросова, Радонежская, поселок Керамзавода, Автодорожная, Свердловский тракт, Свердловский проспект, проспект Победы, Кирова, Братьев Кашириных, Российская, проспект Победы, Братьев Героев Танкограда, Валдайская. В обратном направлении: Валдайская, Героев Танкограда, проспект Победы, Российская, Братьев Кашириных, Кирова, проспект Победы, Свердловский проспект, Свердловский тракт, Автодорожная, поселок Керамзавода, Радонежская, Матросова, Бродокамская, Первомайская, Свердловский тракт, Черкасская, Калмыкова, шоссе Металлургов, Черкасская.

Автобус №11 «Железнодорожный вокзал – ЧМК». В прямом направлении: Свободы, Коммуны, Российская, Новомеханическая, Каслинская, Свердловский тракт, Черкасская, шоссе Металлургов, Румянцева, Богдана Хмельницкого, Сталеваров, 60-летия Октября. В обратном направлении: 60-летия Октября, Сталеваров, Богдана Хмельницкого, Румянцева, шоссе Металлургов, Черкасская, Свердловский тракт, Каслинская, Новомеханическая, Российская, Маркса, Свободы.

Автобус №12 «Профессора Благих – ЧТЗ». В прямом направлении: Профессора Благих, Бейвеля, Краснопольский проспект, Молодогвардейцев, Комсомольский проспект, Каслинская, Новомеханическая, Российская, проспект Победы, Героев Танкограда, Салютная, Марченко, Первой Пятилетки, Танкистов. В обратном направлении: Танкистов, Первой Пятилетки, Марченко, Салютная, Героев Танкограда, проспект Победы, Российская, Новомеханическая, Каслинская, Комсомольский проспект, Молодогвардейцев, Краснопольский проспект, Бейвеля, Профессора Благих.

Автобус №39 «ЧТЗ – Чичерина». В прямом направлении: Танкистов, Кулибина, Хохрякова, Мамина, Щербаковская 2-я, Танкистов, проспект Победы, Российская, Братьев Кашириных, Чичерина, Комсомольский проспект, Свердловский проспект, проспект Победы, Кирова, Российская, проспект Победы, Танкистов, Щербаковская 2-я, Мамина, Хохрякова, Кулибина, Танкистов. В обратном направлении: Танкистов, Кулибина, Хохрякова, Мамина, Щербаковская 2-я, Танкистов, проспект Победы, Российская, Братьев Кашириных, Кирова, проспект Победы, Свердловский проспект, Комсомольский проспект, Чичерина, Братьев Кашириных, Российская, проспект Победы, Танкистов, Щербаковская 2-я, Мамина, Хохрякова, Кулибина, Танкистов.

Автобус №46 «Чистопольская – Теплотехнический институт». В прямом направлении: Новороссийская, Гагарина, Дзержинского, Доватора, Воровского, проспект Ленина, Цвиллинга, Труда, Кирова, Братьев Кашириных, Российская, проспект Победы, Горького, проспект Ленина, Рождественского, Копейское шоссе, Трубников, Энергетиков, Машиностроителей, Новороссийская. В обратном направлении: Новороссийская, Машиностроителей, Энергетиков, Трубников, Копейское шоссе, Рождественского, проспект Ленина, Горького, проспект Победы, Российская, Братьев Кашириных, Кирова, Труда, Цвиллинга, проспект Ленина, Воровского, Доватора, Дзержинского, Гагарина, Новороссийская.

Автобус №54 «ТК «Диско» – Александра Шмакова». В прямом направлении: Артиллерийская, проспект Победы, Российская, Братьев Кашириных, Кирова, Труда, Цвиллинга, проспект Ленина, Лесопарковая, Худякова, Гостевая, Северная (поселок Шершни), Братьев Кашириных, Чичерина, Бейвеля, Скульптора Головницкого, Александра Шмакова. В обратном направлении: Александра Шмакова, Скульптора Головницкого, Бейвеля, Салавата Юлаева, Чичерина, Братьев Кашириных, Северная (поселок Шершни), Гостевая, Худякова, Лесопарковая, проспект Ленина, Цвиллинга, Труда, Кирова, Братьев Кашириных, Российская, проспект Победы, Артиллерийская.

Автобус №86 «Мехколонна – поселок Шершни». В прямом направлении: Конструктора Духова, Сергея Герасимова, Зальцмана, Эльтонская 1-я, Самохина, Линейная, проспект Ленина, Лесопарковая, Худякова, Гостевая, Северная (поселок Шершни), Братьев Кашириных, Российская, проспект Победы, Героев Танкограда, Бажова, Октябрьская, Комарова, Салютная, Марченко, Первой Пятилетки, Танкистов, проспект Ленина, Линейная, Самохина, Эльтонская 1-я, Зальцмана, Сергея Герасимова, Конструктора Духова. В обратном направлении: Конструктора Духова, Сергея Герасимова, Зальцмана, Эльтонская 1-я, Самохина, Линейная, проспект Ленина, Танкистов, Первой Пятилетки, Марченко, Салютная, Комарова, Октябрьская, Бажова, Героев Танкограда, проспект Победы, Российская, Братьев Кашириных, Северная (поселок Шершни), Гостевая, Худякова, Лесопарковая, проспект Ленина, Линейная, Самохина, Эльтонская 1-я, Зальцмана, Сергея Герасимова, Конструктора Духова.

Автобус №91 «ТК «Молния» – Поселок Градский прииск». В прямом направлении: Энергетиков, Машиностроителей, Новороссийская, Гагарина, Копейское шоссе, Рождественского, проспект Ленина, Горького, проспект Победы, Российская, Братьев Кашириных, Кирова, проспект Победы, Свердловский проспект, Комсомольский проспект, Чичерина, Салавата Юлаева, Рязанская, Шершневская, Городская. В обратном направлении: Городская, Шершневская, Рязанская, Салавата Юлаева, Чичерина, Комсомольский проспект, Свердловский проспект, проспект Победы, Кирова, Братьев Кашириных, Российская, проспект Победы, Горького, проспект Ленина, Рождественского, Копейское шоссе, Гагарина, Новороссийская, Машиностроителей, Энергетиков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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